Польский блогер Мацейчук уедет из РФ вне зависимости от решения суда

Польский блогер Томаш Мацейчук уедет из России вне зависимости от того, какое решение по этому поводу примет суд. Об это он заявил РИА Новости.

Напомним, что поляк попал в поле зрение российских правоохранителей в связи с публикацией ролика экстремистского, по мнению полиции, содержания. Позже выяснилось, что Мацейчук еще и нарушил правила миграционного учета.

"Так или иначе, я решил, что независимо от решения суда я должен уехать из России, - заявил блогер. - Я не хочу здесь больше жить".

Суд по возможной депортации Мацейчука продет в четверг 1 марта.