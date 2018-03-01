В Саратове более двухсот тысяч жителей остались без воды

В результате аварии на насосной станции "Вольская" в Саратове без холодной и горячей воды остались жители более семи тысяч жилых домов.

Причиной происшествия стал "аварийный выход из строя питающих электрокабелей" на насосной станции.

Как сообщили в администрации Саратова, в районе, где прекращено водоснабжение, проживают более 220 тысяч жителей. В больницы, исправительную колонию и кадетскую школу чиновники пообещали организовать подвоз воды.

Кроме того, как сообщили в теплогенерирующей компании ПАО "Т Плюс", чтобы не оставить саратовцев без отопления в двадцатиградусный мороз организован подвоз воды в котельные, а ТЭЦ-5 работает в "усиленном режиме".

По данным организации, которая занимается обслуживанием городского водопровода, ООО "Концессии водоснабжения - Саратов", в 15 часов 30 минут (по местному времени) произведен запуск одного из двух агрегатов на насосной станции "Вольская". Начаты заполнение водоводов и подача холодной воды потребителям. На насосной станции продолжаются аварийно-ремонтные работы.

В областной прокуратуре заявили, что в обстоятельствах случившегося будут разбираться правоохранители.

- В ходе проверки будут установлены лица, причастные к созданию аварийной ситуации, приняты меры прокурорского реагирования для устранения нарушений, привлечения к ответственности виновных, - сообщает пресс-служба прокуратуры Саратовской области.