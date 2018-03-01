В Новосибирске суд оставил без изменения приговор экс-губернатору

Приговор, вынесенный бывшему губернатору Новосибирской области Василию Юрченко Центральным районным судом, апелляционная инстанция оставила без изменений. Как сообщала "РГ", в октябре прошлого года экс-глава области получил условный срок - три года - за превышение полномочий.

Сторона защиты настаивала на незаконности решения Центрального районного суда Новосибирска и просила областной суд оправдать обвиняемого. А сам осужденный в последнем слове попросил отменить решение суда, но при этом вернуть дело в прокуратуру. Такую просьбу Василий Юрченко объяснил тем, что люди, допустившие ошибку, должны сами исправить ее и отказаться от обвинения - так как состав преступления отсутствует.

Напомним, Юрченко обвинялся в отмене аукциона по продаже участка в центре Новосибирска, на Чаплыгина, 54, и адресной передаче земли ООО "Тактика" за сумму почти вдвое меньшую, чем можно было бы выручить на торгах. Следователи сочли, что своими действиями Юрченко - тогда он занимал должность вице-губернатора - нанес ущерб областному предприятию "Газтранском" в размере 14 миллионов рублей.

Однако суд Центрального района "вычеркнул" многомиллионные убытки и признал бывшего губернатора виновным в причинении гораздо более скромного ущерба - 135 тысяч рублей, которые потребовались на подготовку несостоявшегося аукциона и сообщения о нем в СМИ. Защита утверждала, что и это произошло без участия Василия Юрченко, так как распоряжалось участком руководство "Газтранскома".

В частности, обвинение в качестве доказательства представило письмо и резолюцию, написанные Юрченко в адрес руководства компании с указанием отмены аукциона. Однако ни в одном, ни в другом документе не было прямого распоряжения, а кроме того, они были оформлены не в форме служебного приказа. А значит, и руководство "Газтранскома" вовсе не обязано было им следовать.

Василий Юрченко, выступая с последним словом в облсуде, заявил, что действовал исключительно на благо региона, стремясь улучшить инвестиционный климат. Ведь ООО "Тактика" на участке уже несколько лет вело работы по строительству отеля, потратило около 60 миллионов рублей, а аукцион по продаже означал бы, что компания теряет вложенные средства.

- Мой защитник показал на фактах, как недобросовестные чиновники планировали у одних отобрать, а других облагодетельствовать, - сказал экс-губернатор. - В бизнес-среде такая информация расходится мгновенно, и при таких порядках ни один инвестор не будет вкладывать свои средства.

Кроме этого, Юрченко напомнил о ряде уголовных дел, возбужденных в отношении него по другим эпизодам и прекращенных за отсутствием события преступления. В свою очередь, гособвинитель Константин Наумкин, проанализировав доводы защиты, назвал их несостоятельными. В итоге областной суд согласился с его мнением и оставил жалобы защиты экс-губернатора без удовлетворения.

По словам Юрченко и его адвоката Александра Баляна, это решение также будет обжаловано, если потребуется - в Верховном суде РФ.