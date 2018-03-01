Новости

США срочно увеличивают свой контингент в Афганистане 17:00
Трейлер: "Анон" - "Черное зеркало" с видом от первого лица 17:00
Моби вдохновился "Настоящим детективом" и выпустил новый клип 17:00
"Газпром" не будет поставлять газ на Украину 16:56
Неймар из-за травмы выбыл на три месяца 16:50
Михалков получил Национальную премию "Лучшие книги и издательства года" 16:47
Собянин: Осмыслим на основе Послания президента стратегию развития Москвы 16:40
М. Найт Шьямалан закрыл "Сосны" и снимет сериал для Apple 16:33
100 тысяч немецких подростков страдают зависимостью от соцсетей 16:15
В Москве загорелось здание МГУ 16:11
Силуанов рассказал о расходах на оборону 16:10
В Госдуму внесен проект упрощенного получения паспорта РФ для крымчан 16:07
Volkswagen анонсировал старт предзаказов на большой кроссовер 16:06
В Крыму из-за снегопада не смогли приземлиться шесть самолетов 16:05
Ядерный ответ России на агрессию будет мгновенным 15:58
РЕН ТВ представит новую версию программы "Соль" 15:56
Актриса, к которой не приставал Вайнштейн, основала движение 15:55
В Саратове более двухсот тысяч жителей остались без воды 15:52
ОБСЕ осудила захват ВСУ сел в "серой зоне" 15:47
Силуанов пообещал пересмотреть налог на имущество россиян 15:39
В Москве во время уроков загорелась школа 15:37
В Крыму вынесен приговор главарям банды "Башмаки" 15:31
На экраны Союзного государства вышел фильм "Со дна вершины" 15:31
Стала известна реакция Лукашенко на запрет ввоза в РФ белорусского молока 15:30
Названы самые дорогие города для свиданий 15:27
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Рейтинг спортсменок, выступивших на Олимпиаде-2018
Рейтинг спортсменок, выступивших на Олимпиаде-2018
Задайте вопрос главе ЦОДД Вадиму Юрьеву
Задайте вопрос главе ЦОДД Вадиму Юрьеву
В "РГ" наградят победителей олимпиады "Миссия выполнима"
В "РГ" наградят победителей олимпиады "Миссия выполнима"
01.03.2018 16:10
Рубрика: Экономика

Силуанов рассказал о расходах на оборону

Текст: Марина Гусенко

Дополнительно увеличивать расходы российского бюджета на оборону не планируется, а финансирование новых разработок военной техники происходит в рамках действующей госпрограммы вооружения. Об этом сказал журналистам министр финансов Антон Силуанов.

Фото: Валерий Мельников/ РИА Новости
Видео: Гиперзвуковое оружие России превзошло все ожидания

Он уточнил, что в рамках госпрограммы уже предусмотрены расходы на оборону, они будут расти темпами, которые посильны нашему бюджету. А комплексы, изделия, которые представил в ходе Послания Федеральному Собранию Владимир Путин, были созданы в предыдущие годы.

При этом министр отметил, что средства, которые расходуются на оборону, показали свою эффективность - и с точки зрения позиционирования страны на международной арене, и с точки зрения повышения авторитета России.

Главное сегодня

Силуанов пообещал пересмотреть налог на имущество россиян
Путин призвал сократить разрыв между размером пенсии и зарплатой
Сенаторы оценили вероятность выхода России из ЕК по правам человека
"Газпром" отказался поставлять газ на Украину с 1 марта
Скончался актер сериала "Богатые тоже плачут" Рохелио Герра