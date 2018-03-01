Силуанов рассказал о расходах на оборону

Дополнительно увеличивать расходы российского бюджета на оборону не планируется, а финансирование новых разработок военной техники происходит в рамках действующей госпрограммы вооружения. Об этом сказал журналистам министр финансов Антон Силуанов.

Он уточнил, что в рамках госпрограммы уже предусмотрены расходы на оборону, они будут расти темпами, которые посильны нашему бюджету. А комплексы, изделия, которые представил в ходе Послания Федеральному Собранию Владимир Путин, были созданы в предыдущие годы.

При этом министр отметил, что средства, которые расходуются на оборону, показали свою эффективность - и с точки зрения позиционирования страны на международной арене, и с точки зрения повышения авторитета России.