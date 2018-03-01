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Трейлер: "Анон" - "Черное зеркало" с видом от первого лица

Новость 01.03.2018, 17:00 | Текст: Генри Достоевский
Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Крысы, раздвоение и цифровая смерть: вышел новый тизер-трейлер технократической антиутопии "Анон" от режиссера "Гаттаки" и "Времени" Эндрю Николла - с видом от первого лица в стиле "Хардкора" Ильи Найшуйллера и дополненной реальностью (а также всем остальным) в стиле "Черного зеркала".

Фото: kinopoisk.ru
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"Анон" поведает историю безупречного будущего, где махровый тоталитаризм, практически ликвидировав понятия личного пространства и невмешательства в жизнь граждан со стороны государства, формально искоренил проблему преступности и возможных волнений/революций. Но однажды детектив Сол Фриленд сталкивается с необъяснимым: личные данные девушки, с которой он знакомится, отсутствуют в государственных базах данных.

Расследование приводит его в захватывающий и опасный мир киберпреступности нового типа.

В главных ролях: Клайв Оуэн, Аманда Сейфрид, Колм Фиор и Соня Уолгер.

Премьера в РФ намечена на 3 мая.

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Фото: предоставлено Disney
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