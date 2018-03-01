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Рубрика: В мире

В Польше вступил в силу закон о запрете торговли по воскресеньям

Текст: Екатерина Забродина

С сегодняшнего дня в Польше вводятся серьезные ограничения на торговлю по воскресеньям, которые лоббировали Католическая церковь и профсоюз "Солидарность".

Законопроект, принятый в конце прошлого года, вступил в силу 1 марта. Об этом сообщает ТАСС, изначально предполагалось сделать запрет сразу же тотальным - для поддержки "семейных ценностей", за которые ратует правоконсервативная партия "Право и справедливость". Но, похоже, польские бизнесмены нашли лазейки, которые позволят обойти закон.

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Переход на новый график работы торговых точек будет постепенным: в этом году магазины не будут работать только второе и третье воскресенья каждого месяца, то есть через раз. В 2019-м воскресную торговлю разрешат только раз в месяц, ну а уже в 2020-м сделать покупки в воскресные дни будет совершенно невозможно.

Впрочем, исключения оставят для выходных, предшествующих крупным светским и религиозным праздникам - таким, как Рождество, Пасха, День конституции, День независимости и некоторым другим, когда все магазины и так закрыты. Наказание за нарушение запрета предусмотрено весьма строгое: штраф составит от тысячи до ста тысяч злотых (от есть от примерно 300 долларов до почти 30 тысяч).

Однако действие закона не будет распространяться на пекарни, автозаправки, гостиницы - и это позволит его обойти, надеются бизнесмены. Некоторые уже планируют на воскресные дни переименовывать торговые центры, например, в "выставочные".

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