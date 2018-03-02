Арестован американец, отправивший сыну Трампа конверт с крахмалом

Житель штата Массачусетс Дэниэл Фрисьело арестован местной полицией после того, как отправил пять конвертов с подозрительным порошком разным адресатам, включая и сына президента США Дональда Трампа-младшего, передает ТАСС.

"Дэниел Фрисьело был арестован за отправку писем с подозрительным порошком белого цвета пяти известным лицам, - подтвердил прокурор округа Массачусетс Эндрю Леллинг. - Такого рода ложные тревоги не причиняют конкретного вреда, однако провоцируют у людей дикий страх. Мы все помним рассылку в начале 2000 годов конвертов по почте со спорами сибирской язвы, тогда погибли пять человек".

Несмотря на то, что в конвертах был обычный крахмал, послание вызвало легкую панику у получателей. Два человека даже обратились на всякий случай за помощью к медикам.