Белорусские военные изучают тактику борьбы с дронами

Одной из принципиальных задач, стоящих перед армией, руководители оборонного ведомства Беларуси считают поиск наиболее эффективной борьбы с ударными беспилотниками. Возможные пути и способы противодействия этому виду современного авиационного комплекса были рассмотрены сегодня представителями Минобороны, научных организаций и предприятий военной промышленности на "круглом столе" в Минске.

Командующий ВВС и войсками ПВО Игорь Голуб подчеркнул, что сегодня весь мир активно использует беспилотники. Они применяются при охране границ и для мониторинга дорожной, пожарной обстановки, в других сферах. Военных интересует, прежде всего, именно борьба с ударными беспилотники.

На мероприятии была представлена разработка белорусских специалистов - антидрон "Зоркий". О нем и о перспективах в данной сфере рассказал начальник отдела разработки встраиваемых систем предприятия "НТЦ "ЛЭМТ" БелОМО" Станислав Рудиков. По его словам, существенной проблемой до сих пор остается обнаружение небольших беспилотников, так называемых дронов. На предприятии разработали и испытали комплекс для обнаружения подобных аппаратов на дальности до 15 км. Например, маленький квадрокоптер Phantom 3 белорусский комплекс может "увидеть" на расстоянии от 3 до 4 км.

Радиолокатор обнаруживает объект, передает целеуказание оптическому модулю, а оператор определяет уровень опасности. Далее дрон может быть перехвачен средствами радиоэлектронной борьбы или уничтожен. Многие страны уже разрабатывают похожие системы.

В Беларуси комплекс такого класса - первый.