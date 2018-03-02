Бывшего главу МВФ Стросс-Кана оправдали по делу о сутенерстве

Кассационный суд города Дуэ на севере Франции полностью оправдал экс-главу Международного валютного фонда (МВФ) Доминика Стросс-Кана по делу о сутенерстве, передает ТАСС со ссылкой на агентство Франс Пресс. Так суд рассмотрел кассационную жалобу адвокатов Стросс-Кана и еще трех фигурантов этого дела, которые были приговорены ранее к выплате денежных штрафов.

Напомним, что в 2016 году четверо этих фигурантов были приговорены к штрафам по иску общественной организации, занимающейся борьбой с проституцией.

Кроме самого Стросс-Кана среди обвиняемых по "делу отеля Карлтон" оказался целый ряд бизнесменов, адвокат и представители полиции, покрывавшие нелегальный центр сексуальных услуг.