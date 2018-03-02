Как 80 лет назад ярые коммунисты стали шпионами

Бывший председатель Совета народных комиссаров Алексей Рыков, нарком внутренних дел Генрих Ягода и член Политбюро Николай Бухарин были расстреляны в 1938-м. Бухарина и Рыкова реабилитровали в 1988-м, а Ягоду в 2015-м - нет.

Сегодня "Родина" публикует материалы о самых известных фигурантах "блока".

Так, Николай Бухарин (кстати, злейший враг Троцкого) годом ранее, в 1937-м, называл приговоренного к расстрелу и реабилитированного в 1956-м маршала Михаила Тухачевского "потенциальным Наполеончиком".

Алексей Рыков еще в 1927-м заявил: "Я передаю метлу товарищу Сталину, пусть он выметает ею наших врагов". Через десять лет товарищ Сталин вымел самого Рыкова, ставшего врагом.

Наконец, версия, что Максим Горький умер не своей смертью, а был убит, впервые прозвучала как раз во время процесса по "делу правых троцкистов". И фамилия Генриха Ягоды в связи с этим упоминалась не раз.