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2 марта 2018 г. 15:15
Общество

Как 80 лет назад ярые коммунисты стали шпионами

Николая Бухарина, Алексея Рыкова и Генриха Ягоду признали членами "антисоветского правотроцкистского блока"
Иосиф Сталин (слева) и Алексей Рыков (в центре). Фото: РИА Новости
Иосиф Сталин (слева) и Алексей Рыков (в центре). Фото: РИА Новости
Стенограмма заседания 1937 года приоткрыла мотивы Большого террора

Бывший председатель Совета народных комиссаров Алексей Рыков, нарком внутренних дел Генрих Ягода и член Политбюро Николай Бухарин были расстреляны в 1938-м. Бухарина и Рыкова реабилитровали в 1988-м, а Ягоду в 2015-м - нет.

Сегодня "Родина" публикует материалы о самых известных фигурантах "блока".
Взлеты и падения советского премьера Алексея Рыкова

Так, Николай Бухарин (кстати, злейший враг Троцкого) годом ранее, в 1937-м, называл приговоренного к расстрелу и реабилитированного в 1956-м маршала Михаила Тухачевского "потенциальным Наполеончиком".
Андрей Вышинский: Человек, пытавшийся арестовать Ленина

Алексей Рыков еще в 1927-м заявил: "Я передаю метлу товарищу Сталину, пусть он выметает ею наших врагов". Через десять лет товарищ Сталин вымел самого Рыкова, ставшего врагом.

Наконец, версия, что Максим Горький умер не своей смертью, а был убит, впервые прозвучала как раз во время процесса по "делу правых троцкистов". И фамилия Генриха Ягоды в связи с этим упоминалась не раз.

Кстати, прокурором на процессе был Андрей Вышинский - человек, пытавшийся арестовать Ленина...  

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