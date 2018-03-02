Акция "Ночь на катке" пройдет в 16 московских парках

В следующую среду, 7 марта, в 16 парках Москвы пройдет акция "Ночь на катке", сообщает m24.ru.

Акция продлится с 18:00 7 марта до 1:00 8 марта. Вход на все катки сделают бесплатным, а дополнительные услуги останутся доступны по тарифам парков.

В этом году мероприятие получит название "Ночь чемпионов" в честь победителей Олимпийских игр в Пхенчхане.

Акция состоится в Бабушкинском, Воронцовском, Измайловском, Лианозовском, Перовском, Таганском парках, а также в Парке Горького, в парках "Сокольники", "Фили", "Красная Пресня", "Северное Тушино", "Коломенское", саду имени Баумана, саду "Эрмитаж", парке Дружбы, парке Северного речного вокзала.