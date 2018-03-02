Циклон нарушил работу аэропорта Южно-Сахалинска

Обильный снегопад стал причиной задержки авиарейсов в аэропорту Южно-Сахалинска. Из-за неблагоприятных погодных условий воздушная гавань временно не принимает и не выпускает самолеты.

"В районе аэродрома сильный снег, плохая видимость - менее 200 метров, а также северо-восточный ветер с порывами до 20 метров в секунду", - сообщается на сайте аэропорта.

Задерживается прибытие самолетов из Новосибирска, Москвы, Владивостока и Хабаровска. Все рейсы на Курильские острова отменены.

Мощный циклон подошел к Сахалину в ночь на пятницу. Сейчас на юге острова бушует метель, порывы ветра достигают ураганных значений. В школах областного центра отменены занятия.

Накануне было приостановлено движение междугородних автобусов из Южно-Сахалинска в Углегорск, Поронайск и Макаров. Из-за снежных заносов несколько трасс закрыты. Отменены пригородные поезда.

С четверга не работает паромная переправа Ванино - Холмск, соединяющая остров с материком.

Кроме того, непогода вызвала перебои с энергоснабжением. Из-за многочисленных повреждений ЛЭП без света остались жители пяти населенных пунктов.