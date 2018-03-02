Житель Камчатки ответит в суде за продажу нацистских кортиков

В Камчатском крае в суд передано уголовное дело в отношении 52-летнего жителя Елизовского района, продавшего полицейскому два кортика времен Третьего рейха. Об этом сообщается на сайте краевой прокуратуры.

Следствие квалифицировало дело по части 4 статьи 222 УК РФ ("Незаконный сбыт холодного оружия"), которая предусматривает до двух лет лишения свободы.

В апреле прошлого года мужчина разместил в интернете объявление о продаже двух кортиков. Один из них - кортик офицеров Военно-морского флота Германии образца 1938 года, другой - армейских офицеров Германии образца 1935-1943 годов.

По заключению экспертов эти кортики относятся к холодному оружию колющего действия. Продавец не являлся их владельцем, лицензии на коллекционирование таких предметов не имел.

Покупателем в рамках оперативно-розыскного мероприятия выступил сотрудник полиции, который приобрел кортики за 72 тысячи рублей. После этого продавца задержали.