На Кубани завели дело после гибели людей в ДТП с автобусом

На Кубани полиция возбудила уголовное дело по факту ДТП с автобусом в Темрюкском районе, где погибло два человека, а еще пять получили различные травмы и были доставлены в больницу.

- Уголовное дело возбуждено по статье "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц", - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю. - С водителем автобуса Scania, 66-летним местным жителем, который выехал на встречную полосу и устроил ДТП, проводятся необходимые следственные действия.

Как уже сообщалось, авария случилась на трассе поселок Сенной - станица Тамань. Водитель автобуса Scania, двигаясь в сторону Темрюка, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с пассажирской "Газелью" и легковым автомобилем Chery. В результате автокатастрофы на месте аварии погибли водитель иномарки Chery и пассажир "Газели". В местную ЦРБ доставлены трое пассажиров и водитель "Газели", а также водитель автобуса.

По уточненным данным полиции, в момент аварии в микроавтобусе "Газель" находились пять человек, включая водителя. В автобусе Scania и легковом автомобиле Chery пассажиров не было. Сейчас в больнице с различными травмами находятся водитель "Газели" и три пассажира, ехавших с ним.