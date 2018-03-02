В Астрахани следователи проверят падение юноши с 15 этажа

Следственный отдел по Кировскому району Астрахани проводится проверка по факту гибели молодого человека.

- Трагедия произошла 1 марта, когда трое подвыпивших ребят в возрасте 19 лет гуляли по территории строящейся высотки на улице Набережной Приволжского Затона. Каким-то образом один из парней оказался на переходе между новостройкой и строительным краном, сорвался и упал с высоты пятнадцатого этажа, - рассказал старший помощник руководителя управления СК РФ по региону Андрей Хегай.

Следователи изучают все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.