В Кремле заявили об отсутствии доказательств по якобы российским хакерам

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал публикации немецких СМИ о том, что хакерская группировка, атаковавшая министерства ФРГ, якобы связана с Россией.

"Мне не известно о том, чтобы этот вопрос как-то ставился официально или на экспертном уровне", - заявил Песков.

"Мы по-прежнему с сожалением констатируем, что любые хакерские атаки в мире ассоциируются с российскими хакерами", - добавил представитель Кремля, подчеркнув, что каждый раз это обвинения без конкретных доказательств.

"Рассчитываем, что детальная информация будет озвучена", - сказал Песков. Он также призвал воспринимать с большой осторожностью подобные сообщения СМИ.