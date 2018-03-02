Во время футбольного матча в Иране пострадали 350 человек

Более трехсот болельщиков пострадали во время футбольного матча в столице Ирана. Несколько человек были доставлены в больницы. При каких обстоятельствах они получили травмы, РИА Новости не сообщает.

Дерби, проходившее в четверг днем, стало 86-ой встречей двух местных команд: "Персеполис" и "Эстеглял". Игра завершилась со счетом 1-0 в пользу последних. За матчем наблюдали почти все жители Тегерана.

Они смотрели игру в магазинах, кафе, ресторанах, а стадион "Азади", вмещающий более 78 тысяч человек, был заполнен уже за час до начала встречи. Такеж матч посетил президент Международной федерации футбола Джанни Инфантино.