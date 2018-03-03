Конькобежка Голикова стала второй в беге на 500 метров на чемпионате мира

В китайском Чанчуне проходит чемпионат мира по спринтерскому многоборью среди конькобежцев. Россиянка Ангелина Голикова заняла второе место в первом забеге на 500 метров.

Наша спортсменка финишировала с результатом 37,780 балла, отстав от победительницы - японки Нао Койдары - на 0,55 секунды. Еще одна представительница России Ольга Фаткулина заняла пятое место, а Дарья Качанова - 21-е.

Ранее девушки выступили также на дистанции 1000 метров, где лучший результат среди россиянок - седьмое место - показала Фаткулина. Качанова была девятой, а Голикова - 10-й.