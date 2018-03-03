В Брянске записали заводской рэп и сняли клип

В Сети опубликован клип на песню "Рэп, БМЗ", снятый на Брянском машиностроительном заводе. В съемках участвовали работники предприятия, автором текста и музыки стал рабочий тележечного цеха Сергей Грыжа.

- Текст написал сам, занимаюсь рэпом с 2007 года, есть уже много записанных песен. Клип снимали 18-19 февраля, своими силами. В канун 23 февраля на заводе проходит конкурс "Рыцарский турнир", мы в нем участвуем. А клип - наша "визитная карточка", - рассказал Сергей.

Мнения зрителей разделились. "На заводе надо работать, а не кино снимать", - считают одни. Другие отмечают качество песни и видео и предлагают авторам продолжать в том же духе. Несколько девушек отметили хорошую физическую форму солиста.

БМЗ - одно из старейших машиностроительных предприятий России, завод основан в 1873 году. Здесь выпускают железнодорожные вагоны нескольких видов, маневровые и магистральные тепловозы. В последние годы разработаны и испытаны несколько типов локомотивов.