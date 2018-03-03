Махачкалинские следователи провели обыски в служебных кабинетах Магарамкентского таможенного поста и республиканского управления Россельхознадзора.

Как сообщает Южное следственное управление на транспорте СКР, оперативные мероприятия прошли в рамках расследования уголовного дела в отношении специалиста, который работает в отделе карантинного фитосанитарного контроля. Его подозревают в мошеннических действиях.

В кабинете начальника отдела специальных таможенных процедур обнаружили и изъяли более миллиона рублей, а также долларовые банкноты.

Продолжаются следственные действия, направленные на изобличение других соучастников преступления.

Напомним, что ранее появилась информация о задержании замглавы таможни Дагестана Араза Галимова. Его подозревают в причастности к контрабанде через российско-азербайджанскую границу.