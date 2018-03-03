В Калининграде начались гастроли Белорусского музыкального театра

На сцене Калининградского областного музыкального театра начались гастроли Белорусского академического музыкального театра. В это же время калининградцы выступают в Минске: обменные гастроли пройдут в течение четырех дней, с 1 по 4 марта.

Это уже не первый опыт обменных гастролей, последний раз такой контакт двух музыкальных театров состоялся весной прошлого года. И организаторы, и публика признали его весьма успешным.

В этот раз афиша обменных гастролей содержит по шесть спектаклей с каждой стороны. Минчане уже показали калининградцам музыкальное ревю "Однажды в Чикаго", поставленное по мотивам бродвейских мюзиклов.

В афише также два детских шоу-концерта "Бал у Золушки" и "Приключения бременских музыкантов" и три прославленные музыкальные комедии - "Бабий бунт", "Свадьба в Малиновке" и "Свадебный базар". Все три спектакля - хиты Белорусского музыкального театра. Примечательно, что "Бабий бунт", написанный Евгением Птичкиным по мотивам рассказов Шолохова в 1975 году, в Минске был поставлен одним из первых в СССР - в 1976. Новая интерпретация - постановка 2009 года. Спектакль "Свадебный базар" режиссера Хафиза Гулиева возвращает зрителя к классике азербайджанской музыки - мюзиклу "Аршин мал алан". Гулиев с успехом ставил эту музыкальную комедию на сценах Баку (Азербайджан), Анкары (Турция) и Москвы.

Калининградцы привезли в Минск "визитную карточку" своего музыкального театра - спектакль "Хоакин", поставленный по легендарной рок-опере Алексей Рыбникова "Звезда и смерть Хоакина Мурьеты".

Интересно, что в новой интерпретации эта рок-опера оказалась насыщена сложными балетными сценами и акробатическими трюками (хореографы Оксана Холева и Айдар Закиров, в заглавной роли Станислав Ананьин). Кроме того, белорусской публике представят две последние премьеры театра - драму "Бесприданница" и комедию "Мужское танго". Постановщик классической пьесы Островского Елена Сафонова трансформировала "Бесприданницу" в музыкально-фольклорную драму, насытив спектакль русскими и цыганскими песенными мотивами.

Для детской аудитории Минска Калининградский театр приготовил два спектакля - мюзиклы "Волшебное кольцо" и "Виват, Мюнхгаузен!".