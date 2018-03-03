Петербуржец поджег бездомного и получил пять лет строгого режима

Смольнинский районный суд признал Тимофея Пунтуса виновным в преступлении против бездомного и назначил ему наказание в виде пяти лет лишения свободы в колонии строго режима, сообщается на официальном сайте прокуратуры Санкт-Петербурга.

Конфликт произошел на лестничной площадке одного из жилых домов по улице Тульская. Тимофей Пунтус, находясь в состоянии алкогольного опьянения, увидел на лестнице человека без определенного места жительства.

Пунтус решил "выкурить" его из подъезда, а потому облил беднягу горючей жидкостью и поднес к нему зажженную спичку. В результате одежда бездомного вспыхнула как факел. Мужчина получил множественные тяжелые ожоги, однако остался жив. Ему была оказана необходимая медицинская помощь.

А в отношении поджигателя прокуратура Центрального района возбудила уголовное дело. Он обвинялся в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 30, ч.2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство, совершенное с особой жестокостью).

Смольнинский районный суд согласился с позицией обвинителя и вынес свой приговор. Однако в законную силу он пока не вступил.