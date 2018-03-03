В Петербурге загорелся крупный ангар, пожару присвоена первая категория

Пожарные Санкт-Петербурга тушат пожар в ангаре, расположенном в поселке Белоостров Курортного района города, сообщает пресс-служба МЧС. Сообщение о пожаре поступило на телефон "01" в 11.19 часов.

По уточненной информации ведомства, возгорание произошло по адресу Новое шоссе, 45, в цельнометаллическом ангаре, используемом как ремонтная зона. Ангар разделен на две секции. В настоящее время горение происходит в одной из них на площади 900 квадратных метров. Сведений о пострадавших нет.

Из-за угрозы распространения огня пожару присвоен повышенный ранг № 1БИС. На ликвидации огня работают 7 единиц техники МЧС и 27 человек личного состава.