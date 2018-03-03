В Петербурге угрожавший пешеходам водитель принес извинения

Водитель внедорожника в Петербурге принес извинения пешеходам, которым угрожал ранее. В отношении шофера возбуждено административное расследование по факту нарушений правил дорожного движения, передает РИА Новости.

Водитель угрожал мужчине и женщине, которых он едва не сбил на пешеходном переходе в центре Санкт-Петербурга. Злоумышленник представился сотрудником прокуратуры и показал некое удостоверение.

Во время извинений нарушитель подчеркнул, что отношения к органам прокуратуры не имел и не имеет, на службе в прокуратуре не состоит.