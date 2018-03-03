В ХМАО четвероклассник ударил ножом в живот семиклассницу

Конфликт между двумя детьми в городе Советский окончился трагедией - ученик 4-го класса ударил ножом в живот семиклассницу.

Как сообщили в Следственном комитете, пострадавшую отвезли в больницу и оказали необходимую помощь. По данным ведомства, здоровье ребенка вне опасности.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по пунктам "б" и "з" части 2 статьи 111 УК РФ - умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

Следственный комитет добавил, что расследование дела взял под личный контроль председатель СК Александр Бастрыкин.