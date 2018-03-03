Шипулин и Гараничев выступят на этапе Кубка мира в Контиолахти

Биатлонисты Антон Шипулин и Евгений Гараничев примут участие в этапе Кубка мира в финском Контиолахти. Об этом сообщил глава тренерского совета Союза биатлонистов России Владимир Барнашов. "В состав мужской команды на этап Кубка мира в Контиолахти вошли Шипулин, Гараничев, Антон Бабиков, Матвей Елисеев, Александр Логинов и Максим Цветков", - приводит слова Барнашова ТАСС.

Этап в Контиолахти пройдет с 8 по 11 марта. Шипулин на данный момент идет на четвертом месте в общем зачете Кубка мира, набрав 460 очков.

Ранее старший тренер сборной России Сергей Коновалов озвучил состав женской команды. Он подчеркнул, что не поедет в Финляндию Татьяна Акимова, которая почувствовала усталость после Олимпиады и попросила дать ей паузу на отдых.

"Соответственно в Контиолахти выступят Екатерина Юрлова-Перхт, Дарья Виролайнен, Ульяна Кайшева, Светлана Миронова и Виктория Сливко - цитирует Коновалова "Р-Спорт". - Все они сейчас находятся на сборе в Санкт-Петербурге и 5 марта отправятся в Финляндию".