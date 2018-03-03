Сирийские войска окружили форпост противника в Восточной Гуте

Бойцы сирийской армии проводят операцию против террористов из группировки "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ) в Восточной Гуте. Войска заняли район Хош- Зурейк и окружают форпост противника в поселке Шейфуния, передает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.

Операция поспособствует выходу мирного населения из Восточной Гуты. Боевики запугивают мирных граждан и перекрыли все проходы к гуманитарному коридору.

Ранее сирийские военные заблокировали дорогу на Утаю, по которой шло снабжение боевиков, и вернули под контроль выгодные позиции у бывших армейских казарм.