Умер певец и актер Виргилиус-Кястутис Леоно Норейка

Советский, литовский оперный певец-тенор, актер и педагог Виргилиус Норейка (полное имя - Виргилиус-Кястутис Леоно Норейка) скончался сегодня на 83 году жизни в Вильнюсе. Об этом передает ТАСС со ссылкой на Национальное радио страны.

Норейка родился в 1935 году в Шяуляйе, в 1945 году вместе с родителями переехал в Вильнюс. В 1949-1953 годах учился Вильнюсском музыкальном училище имени Таллат-Кялпши. В 1958-м окончил Литовскую консерваторию. С 1957 года - солист Литовского театра оперы и балета. В 1965-1966 годах стажировался в театре "Ла Скала" (Милан, Италия).

В 1970 году получил звание Народного артиста СССР.

Кинодебют - 1968 год, легендарная "ленфильмовская" "Снегурочка" Павла Кадочникова - по одноименной пьеса Островского. В картине Норейка исполнил партии Леля (сыграл Евгений Жариков). Следом, в 69-м, не менее легендарный "Князь Игорь" Романа Тихомирова - пария сына князя, Владимира Игоревича (сыграл Борис Токарев).

Как актер появляется в фееричной музыкальной комедии 1969 года "Новогоднее похищение", собравшей цветник из десятков советских величин кино и эстрады.

В главных ролях - Крамаров, Стеблов, Анофриев и Пуговкин. В числе артистов, помимо, Норейки, - квартет "Аккорд", Юрий Гуляев, Людмила Зыкина, Муслим Магомаев, Елена Образцова, Георг Отс, Майя Плисецкая, Олег Попов, Эдита Пьеха, театр "Ромэн", Эдуард Хиль и так далее, так далее.

Премьера двухсерийного фильма на центральном телевидении состоялась до и после полуночи с 31 декабря 1969. Между сериями было традиционное поздравление советскому народу.