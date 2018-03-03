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Умер певец и актер Виргилиус-Кястутис Леоно Норейка

Новость 03.03.2018, 13:44 | Текст: Олег Усков

Советский, литовский оперный певец-тенор, актер и педагог Виргилиус Норейка (полное имя - Виргилиус-Кястутис Леоно Норейка) скончался сегодня на 83 году жизни в Вильнюсе. Об этом передает ТАСС со ссылкой на Национальное радио страны.

Норейка родился в 1935 году в Шяуляйе, в 1945 году вместе с родителями переехал в Вильнюс. В 1949-1953 годах учился Вильнюсском музыкальном училище имени Таллат-Кялпши. В 1958-м окончил Литовскую консерваторию. С 1957 года - солист Литовского театра оперы и балета. В 1965-1966 годах стажировался в театре "Ла Скала" (Милан, Италия).

В 1970 году получил звание Народного артиста СССР.

Кинодебют - 1968 год, легендарная "ленфильмовская" "Снегурочка" Павла Кадочникова - по одноименной пьеса Островского. В картине Норейка исполнил партии Леля (сыграл Евгений Жариков). Следом, в 69-м, не менее легендарный "Князь Игорь" Романа Тихомирова - пария сына князя, Владимира Игоревича (сыграл Борис Токарев).  

Как актер появляется в фееричной музыкальной комедии 1969 года "Новогоднее похищение", собравшей цветник из десятков советских величин кино и эстрады.  

В главных ролях - Крамаров, Стеблов, Анофриев и Пуговкин. В числе артистов, помимо, Норейки, - квартет "Аккорд", Юрий Гуляев, Людмила Зыкина, Муслим Магомаев, Елена Образцова, Георг Отс, Майя Плисецкая, Олег Попов, Эдита Пьеха, театр "Ромэн", Эдуард Хиль и так далее, так далее.

Премьера двухсерийного фильма на центральном телевидении состоялась до и после полуночи с 31 декабря 1969. Между сериями было традиционное поздравление советскому народу.

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