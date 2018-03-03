В Донецке произошел взрыв, есть пострадавший

В Ворошиловском районе Донецка произошел взрыв, сообщило Донецкое агентство новостей. По его данным, неизвестные подорвали легковой автомобиль. В результате взрыва повреждены рядом стоящие автомашины и нарушено остекление близлежащих зданий.

"В результате происшествия пострадал мужчина - водитель одного из автомобилей. Его госпитализировали", - заявил глава Ворошиловского района города Владислав Латынцев.

На место инцидента прибыли сотрудники оперативных служб самопровозглашенной ДНР для установления всех обстоятельств произошедшего.