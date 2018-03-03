В Госдуме ответили на реакцию западных лидеров на послание Путина

Западные лидеры не совсем верно истолковали сигнал, который отправил президент России в Послании Федеральному Собранию. Так в Госдуме прокомментировали реакцию руководства США, Франции и Германии на заявления Владимира Путина о новейших видах стратегического вооружения, поступивших в распоряжение Минобороны.

Ранее президент США Дональд Трамп, канцлер Германии Ангела Меркель и лидер Франции Эммануэль Макрон "обменялись серьезной обеспокоенностью" относительно слов Путина, сообщили в Белом доме.

Член комитета Государственной думы по международным делам Антон Морозов считает, что лидеры ошиблись в интерпретации сигнала от президента РФ. Речь идет не о наращивании противостояния или агрессии, а о том, чтобы "отставить обиду в сторону", цитирует парламентария RT. Он обозначил смысл призыва российского лидера - по словам политика, Путин, напротив, выступил за начало переговоров по регулированию наращивания систем ПРО и вооружений.

Морозов также отметил, что в Послании дан ответ на выход США из Договора об ограничении систем противоракетной обороны в 2002 году.

"Естественно, что Россия в ответ на этот выход из договора начала разработку новых видов вооружений", - подчеркнул Морозов.