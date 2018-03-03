В Киеве число задержанных во время столкновений превысило 100 человек

В Киеве число задержанных в ходе столкновений полиции со сторонниками экс-президента Грузии Михаила Саакашвили у Верховной рады превысило 100 человек. Об этом сообщается на сайте Национальной полиции Украины.

Ранее в субботу начальник полиции Киева Андрей Крищенко рассказал о 50 задержанных. В ходе столкновений протестующие подожгли шины, некоторые пострадавшие, в том числе правоохранители, получили черепно-мозговые травмы и ожоги.

"На это время в отделы полиции доставлено более сотни человек, которые оказали сопротивление сотрудниками полиции. Начато уголовное производство по статье 345 ("Угроза или насилие относительно работника правоохранительного органа") Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении нацполиции.

Спецназ уже зачистил территорию возле Верховной рады и демонтировал палатки сторонников Михаила Саакашвили.