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03.03.2018 16:05
Рубрика: В мире

В Китае обсудят поправки о бессрочном руководстве Си Цзиньпина

Текст: Станислав Хамдохов
В Китае в субботу открылась первая сессия Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета КНР 13 созыва. На ней делегаты рассмотрят поправки в конституцию страны, в том числе инициативу разрешить председателю занимать пост более двух сроков подряд.

Как передает РИА Новости, сессия совета, который является главным совещательным органом при китайском руководстве, началась в Доме народных собраний в Пекине. На ней присутствует председатель КНР Си Цзиньпин и все высшее политическое руководство Поднебесной.

Сессия продлится до 15 марта, в мероприятии принимают участие 2158 представителей всех регионов страны. Одним из главных вопросов станет рассмотрение предложенных ранее КПК Китая поправок к конституции страны. Делегатам предстоит проголосовать за исключение из текста основного закона республики пункта об ограничении двумя сроками подряд пребывание на посту председателя КНР.

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Как ранее рассказал "РГ" старший научный сотрудник Центра исследований Восточной Азии и ШОС МГИМО Игорь Денисов, в Пекине сочли, что два пятилетних срока правления председателя КНР - недостаточное время для серьезных реформ. Тем более что на прошедшем в октябре прошлого года XIX съезде КПК было заявлено о новых целях в развитии.

В частности, поставлена задача сделать Китай к 2035 году страной с полностью современной экономикой. Изменения в конституцию Китая вносились в 1988, 1993, 1999 и 2004 годах, но тогда они в основном касались формулировок о частной собственности, правах человека и тому подобных вещах, не затрагивающих властные процедуры.

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