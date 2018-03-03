В Китае обсудят поправки о бессрочном руководстве Си Цзиньпина

В Китае в субботу открылась первая сессия Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета КНР 13 созыва. На ней делегаты рассмотрят поправки в конституцию страны, в том числе инициативу разрешить председателю занимать пост более двух сроков подряд.

Как передает РИА Новости, сессия совета, который является главным совещательным органом при китайском руководстве, началась в Доме народных собраний в Пекине. На ней присутствует председатель КНР Си Цзиньпин и все высшее политическое руководство Поднебесной.

Сессия продлится до 15 марта, в мероприятии принимают участие 2158 представителей всех регионов страны. Одним из главных вопросов станет рассмотрение предложенных ранее КПК Китая поправок к конституции страны. Делегатам предстоит проголосовать за исключение из текста основного закона республики пункта об ограничении двумя сроками подряд пребывание на посту председателя КНР.

Как ранее рассказал "РГ" старший научный сотрудник Центра исследований Восточной Азии и ШОС МГИМО Игорь Денисов, в Пекине сочли, что два пятилетних срока правления председателя КНР - недостаточное время для серьезных реформ. Тем более что на прошедшем в октябре прошлого года XIX съезде КПК было заявлено о новых целях в развитии.

В частности, поставлена задача сделать Китай к 2035 году страной с полностью современной экономикой. Изменения в конституцию Китая вносились в 1988, 1993, 1999 и 2004 годах, но тогда они в основном касались формулировок о частной собственности, правах человека и тому подобных вещах, не затрагивающих властные процедуры.