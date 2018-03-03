В США признали победу России в Сирии

Россия одержала в Сирии впечатляющую победу, констатировал журнал Military Review, специализированное издание вооруженных сил США. При минимальных затратах и за короткое время военным и политикам РФ удалось достичь очевидных результатов: разгромить террористические группировки, сохранить для Башара Асада пост Сирийской Арабской республики, стать ключевым игроком в переговорном процессе и надежно закрепиться на военных базах: воздушной Хмеймим и морской в Тартусе.

Главным преимуществом избранной российским руководством стратегии была ее гибкость, комбинирование военных и политических мер в зависимости от меняющейся ситуации, считают авторы статьи "Какого рода победу одержала Россия в Сирии", аналитик Центра военно-морского анализа США Майкл Кофман и директор вашингтонского института имени Кеннана Меттью Рожански.

После того как переговоры под эгидой ООН и силовые операции коалиции во главе с США продемонстрировали свою неэффективность, Россия смогла за два года в корне изменить ситуацию в САР, затратив на это гораздо меньше усилий, чем все другие стороны. Российскому МИДу удалось сломать монополию "Женевского процесса", инициированных ООН мирных переговоров - теперь для урегулирования конфликта в Сирии более важны переговоры в Астане. России удалось наладить продуктивные связи практически со всеми ключевыми игроками региона: от Саудовской Аравии до Ирана. А президент Сирии Башар Асад не просто сохранил власть, но и значительно усилил свою позицию - вплоть до того, что диктует теперь условия своего участия в "Женевском процессе".

Что касается военной фазы, то здесь была применена простая и эффективная методика: все противостоящие официальному Дамаску силы признавались террористами и попадали под удары российской авиации. Важной особенностью стало отсутствие наземных операций, что позволило свести к минимуму потери при высокой эффективности боевых действий. Обученная российскими советниками сирийская армия воспряла духом и при поддержке ВКС России одержала серию убедительных побед. Быстрая и эффектная кампания стала проверкой новейших образцов российского оружия и отличной его рекламой. После Сирии интерес к самолетам, ракетам и другой военной технике РФ заметно вырос, пишет издание.

- Это очевидная победа России, конвертировавшей свои успехи в долгосрочные соглашения по авиабазе Хмеймим и пункту материально-технического обеспечения ВМФ в Тартусе. Также в Сирии закрепились российские компании - в перспективе они смогут с выгодой для себя участвовать в восстановлении разрушенной войной инфраструктуры страны, - считают Кофман и Рожански.

Военная операция России в Сирии продолжалась два года. Войска были введены по запросу Дамаска в сентябре 2015 года, в декабре 2017-го Владимир Путин на авиабазе Хмеймим заявил об успешном завершении кампании и отдал приказ на возвращение военных в Россию. За это время террористические организации исламского толка, контролировавшие большую часть территории страны, были разгромлены.