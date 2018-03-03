Новости

В Саратове 62 дома остались без тепла из-за аварии водопровода 17:18
Подозреваемого в обрушении дома в Ижевске могут признать невменяемым 16:54
Стало известно, почему обычный стресс может перерасти в депрессию 16:30
Шипулин и Гараничев выступят на этапе Кубка мира в Контиолахти 16:22
ЦСКА победил "Урал" и вышел на второе место в РФПЛ 16:20
В Донецке произошел взрыв, есть пострадавший 16:19
ФИФА одобрила включение видеоассистента в футбольные правила 16:15
Конькобежка Голикова стала второй в беге на 500 метров на чемпионате мира 16:01
Россия в десятый раз установила рекорд поставок газа в Европу 15:23
В Саратове без отопления осталось 62 многоквартирных дома 15:18
В Нижегородской области произошел крупный пожар на газопроводе 15:11
Под Белгородом на границе с Украиной застряли 200 фур 15:05
СК объявил о возбуждении не совсем обычного уголовного дела 14:57
Названы победители киноантипремии "Золотая малина" 14:45
Замглавы МИД РФ обсудил с послом Сирии ситуацию в Восточной Гуте 14:44
Полиция назвала основные способы угона автомобилей 14:37
В Подмосковье поезд сбил мать с ребенком 14:24
На Украине военные потеряли секретный документ 13:56
В ближайшее время будут опубликованы предвыборные тезисы Путина 13:45
Умер певец и актер Виргилиус-Кястутис Леоно Норейка 13:44
Россия и Китай договорились о совместном освоении Луны 13:41
СК раскрыл подробности обысков на дагестанской таможне 13:31
В Петербурге загорелся крупный ангар, пожару присвоена первая категория 13:16
Хуснуллин: Метро придет в Северный к 2022 году 13:03
В Брянске записали заводской рэп и сняли клип 13:02
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Задайте вопрос главе ЦОДД Вадиму Юрьеву
Задайте вопрос главе ЦОДД Вадиму Юрьеву
Секреты Су-57 собрали на видео
Секреты Су-57 собрали на видео
Определились все четвертьфинальные пары Кубка Гагарина по хоккею
Определились все четвертьфинальные пары Кубка Гагарина по хоккею
03.03.2018 14:44
Рубрика: Власть

Замглавы МИД РФ обсудил с послом Сирии ситуацию в Восточной Гуте

Текст: Станислав Хамдохов

Заместитель министра иностранных дел РФ, спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странами Африки Михаил Богданов обсудил с послом Сирии в Москве Риядом Хаддадом резолюцию Совета безопасности ООН о гуманитарной паузе в арабской республике.

Фото: Dmitry A. Mottl/ Wikimedia.org
В Сирии против истребителей Израиля подняли советские перехватчики

"В ходе беседы обсуждалось развитие ситуации в Сирии и вокруг нее с акцентом на задачу выполнения всеми сторонами резолюции 2401 СБ ООН. Отмечались провокационные действия засевших в Восточной Гуте террористов, продолжающих обстреливать мирные кварталы сирийской столицы и препятствующих проведению эвакуации больных и раненых, а также доставке гуманитарной помощи", - говорится в сообщении, размещенном на сайте МИД.

Богданов принял посла Сирии в Москве по его просьбе. Накануне начальник российского Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Юрий Евтушенко заявил, что в сирийской Восточной Гуте боевики планируют провокацию с отравляющими веществами. После этого, по мнению российских военных, террористы готовятся обвинить в этом правительственные войска Сирии.

Главное сегодня

В Мичигане полиция задержала подозреваемого в стрельбе в университете
В ЦБ рассказали о потерях российских банков от хакерских атак
Замглавы таможни Дагестана задержан правоохранительными органами
Ученый рассчитал предельные сроки начала третьей мировой войны
США намерены развернуть у границ РФ 400 ракет глобальной системы ПРО