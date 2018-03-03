Замглавы МИД РФ обсудил с послом Сирии ситуацию в Восточной Гуте

Заместитель министра иностранных дел РФ, спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странами Африки Михаил Богданов обсудил с послом Сирии в Москве Риядом Хаддадом резолюцию Совета безопасности ООН о гуманитарной паузе в арабской республике.

"В ходе беседы обсуждалось развитие ситуации в Сирии и вокруг нее с акцентом на задачу выполнения всеми сторонами резолюции 2401 СБ ООН. Отмечались провокационные действия засевших в Восточной Гуте террористов, продолжающих обстреливать мирные кварталы сирийской столицы и препятствующих проведению эвакуации больных и раненых, а также доставке гуманитарной помощи", - говорится в сообщении, размещенном на сайте МИД.

Богданов принял посла Сирии в Москве по его просьбе. Накануне начальник российского Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Юрий Евтушенко заявил, что в сирийской Восточной Гуте боевики планируют провокацию с отравляющими веществами. После этого, по мнению российских военных, террористы готовятся обвинить в этом правительственные войска Сирии.