Звягинцев получил премию "Сезар" за фильм "Нелюбовь"

Фильм Андрея Звягинцева "Нелюбовь" удостоен национальной французской кинопремии "Сезар". Об этом сообщает ТАСС.

Российская картина стала победителем в номинации "Лучший фильм на иностранном языке".

Церемония награждения проходит в парижском концертном зале "Плейель".

Фильм также вошел в число номинантов на "Оскар". Ранее драма Звягинцева получила номинацию престижной британской премии BAFTA. Также лента была номинантом "Золотого глобуса", но уступила фильму Фатиха Акина "На пределе".

"Нелюбовь" рассказывает о современной московской семье, переживающей мучительный развод. Их сын внезапно исчезает после ссоры родителей.