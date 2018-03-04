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04.03.2018,  
14:10
Текст: Руслан Мельников

На Западе дали оценку и пугающее название новому оружию России

Британские журналисты были настолько впечатлены информацией о новом российском оружии, озвученной в президентском послании Федеральному собранию, что решили сами предложить название одной из разработок.

Как сообщает Metro, речь идет о гиперзвуковой ракете комплекса "Авангард", которую невозможно перехватить.

Фото: Россия 24/youtube.com
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Издание пишет, что это оружие может нанести удар по любой точке Земли. При этом автор публикации напоминает, что ракета способна совершать маневры на пути к цели и является неуязвимой для систем противоракетной обороны.

"Мы хотели бы предложить для неуязвимого "Авангарда" свое название: "Невеста Сатаны", - пишет Metro.

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости
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Вариант подобного названия объясняется тем, что Россия также испытывает стратегический ракетный комплекс пятого поколения РС-28 "Сармат", известный в НАТО как Satan-2.

В целом журналисты оценили новое оружие России как крупный технологический прорыв, который может значительно повысить военный потенциал страны.

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