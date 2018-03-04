Несколько человек погибли при сходе лавин во французских Альпах

Как минимум два человека погибли, еще один пропал без вести после схода нескольких лавин во французских Альпах. Об этом сообщает FranceTVinfo.

По его данным, в воскресенье в Верхней Савойе сошло четыре лавины. Три из них произошли в местечке Валлорсин и привели к гибели двух человек, еще один получил тяжелую травму головы и был доставлен в больницу. Остальные лыжники, находившие на склонах, успели спастись. Четвертая лавина сошла в Самоэне. В результате мужчина пропал без вести. Власти организовали его поиски, однако пока они успеха не принесли.

Начиная с пятницы уже девять лыжников погибли в результате схода лавин в Альпах и Пиренеях.