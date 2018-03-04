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04.03.2018 16:04
Рубрика: Общество

Патриархи Московский и Болгарский помолились за павших воинов

Текст: Елена Новоселова
В центре Софии в патриаршем кафедральном соборе Святого князя Александра Невского, который был построен в память о русских воинах, собрались сотни верующих.
Фото: Сергей Пятаков/РИА Новости Фото: Сергей Пятаков/РИА Новости
Фото: Сергей Пятаков/РИА Новости

Патриархи Московский и всея Руси Кирилл и Болгарский Неофит совершили совместное богослужение, во время которого молились об "упокоении царя-освободителя Александре II и всех вождей и воинов русских и болгарских за веру и освобождение болгарской земли жизнь свою положивших".

Молитва звучала на болгарском и русском языках, родственных и очень понятных. Среди прихожан храма - наши соотечественники, живущие в Болгарии. По неофициальным данным, их здесь около 200 тысяч, в том числе потомки первой волны эмиграции после революции и гражданской войны. На консульском учете состоит 25 тысяч человек.

- Историки говорят о том, что ни Россия, ни болгарский народ не были готовы к этой войне: Болгария была обескровлена жестоко подавленным в ней восстанием, а Россия еще не восстановилась после неудачного конфликта с европейскими державами в предшествующие годы, - обратился патриарх Кирилл к верующим после литургии. - Война грозила лечь тяжелым бременем на все российское население, обострить отношения России с Европой. Но страдания единоверного народа потрясли тогда наш народ. И страна выступила на защиту болгар, призрев собственное благополучие и возможную политическую выгоду от невмешательства в этот конфликт.

Фото: Сергей Пятаков/РИА Новости
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Глава РПЦ вспомнил всех погибших: - Священная земля Болгарии полита кровью многих тысяч болгарских ополченцев. Здесь пролили кровь во имя свободы своих единоверцев десятки тысяч русских солдат, павших под Плевной, Пловдивом, Пришейново и на Шипке 140 лет назад, когда наши народы плечом к плечу сражались за независимость, за спасение Болгарии.

Предстоятель РПЦ, вручив патриарху Неофиту образ Божьей матери Смоленской "Одигитрия" (Путеводительница), разъяснил смысл своего подарка: "Пока живет вера православная в наших народах, осуществляется их исторический путь".

Патриарх Кирилл завершает свой визит в Болгарию, главным событием которого стала заупокойная молитва на Шипке у памятника Свободы, в крипте которого захоронены русские воины и болгарские ополченцы, павшие за освобождение Болгарии от османского ига.

Справка "РГ"

В настоящее время в Болгарии живут соотечественники, которых условно можно отнести к двум волнам эмиграции. Первая образовалась после революции октября 1917 г ода и последующей гражданской войны. В Болгарию тогда прибыло около 35 тысяч мигрантов. Часть из них осталась в стране и оказала существенное влияние на ее духовную и культурную жизнь.

Сегодняшним россиянам принадлежит около 300 тысяч объектов недвижимости в крупных городах, на Черноморском побережье и на горнолыжных курортах Болгарии. Около пяти тысяч владельцев недвижимого имущества проживают в Болгарии постоянно, но не состоят на консульском учете и сохраняют регистрацию по месту жительства в России.

Из досье "РГ"

Храм Александра Невского расписывали 17 русских художников, в том числе В. М. Васнецов, П. Е. Мясоедов, А. М. Корин, А. А. Киселев, Н. А. Бруни, В. Д. Болотнов. Собор вмещает до 5000 человек. На колокольне находится 12 колоколов общим весом 23 тонны. Идея создания храма-памятника в честь небесного покровителя российского императора Александра II возникла в 1879 году в знак благодарности русскому народу, освободившему в ходе русско-турецкой войны 1877-1878 годов Болгарию от пятивекового турецкого ига. 

Тем временем

Во время визита патриарха Кирилла в Болгарию исполнительный директор Российского военно-исторического общества Владислав Кононов подарил президенту Румену Радеву книгу Владимира Мединского "Война" на болгарском языке.

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