Путин приедет на коллегию ФСБ и Съезд транспортников

Завтра президент примет участие в заседании коллегии Федеральной службы безопасности, сообщили в пресс-службе Кремля.

На заседании будут подведены итоги за прошлый год и определены приоритетные задачи на этот год.

Также глава государства приедет на Съезд транспортников России. Такое мероприятие проводится раз в пять лет.

Президент выступит на пленарном заседании. В зале соберутся свыше 700 специалистов отрасли.

Кроме того, Владимир Путин осмотрит выставку приоритетных инфраструктурных проектов, которые будут реализованы до 2022 года.

Состоится телемост с площадкой строительства второго Байкальского тоннеля - важнейшего объекта программы модернизации БАМа и Транссибирской магистрали.