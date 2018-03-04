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04.03.2018 15:52
Рубрика: Власть

Путин приедет на коллегию ФСБ и Съезд транспортников

Текст: Кира Латухина

Завтра президент примет участие в заседании коллегии Федеральной службы безопасности, сообщили в пресс-службе Кремля.

На заседании будут подведены итоги за прошлый год и определены приоритетные задачи на этот год.

Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости
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Также глава государства приедет на Съезд транспортников России. Такое мероприятие проводится раз в пять лет.

Президент выступит на пленарном заседании. В зале соберутся свыше 700 специалистов отрасли.

Кроме того, Владимир Путин осмотрит выставку приоритетных инфраструктурных проектов, которые будут реализованы до 2022 года.

Состоится телемост с площадкой строительства второго Байкальского тоннеля - важнейшего объекта программы модернизации БАМа и Транссибирской магистрали.

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