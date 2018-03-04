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04.03.2018 13:13
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Глава Подмосковья присоединился к всероссийскому спортивному флешмобу

Текст: Ирина Рыбникова

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев присоединился к всероссийскому спортивному флешмобу #ВыборЧемпионов180318. Напомним, суть флешмоба, начатого за 18 дней до выборов президента РФ, заключается в том, чтобы к 18 марта 2018 года 180318 раз выполнить спортивные упражнения.

Флешмоб можно передать, как эстафетную палочку. Так, глава Подмосковья получил эстафету от президента Татарстана Рустама Минниханова, который отжался 18 раз.

"Принимаю всероссийскую эстафету #ВыборЧемпионов180318 от Рустама Минниханова и передаю ее всей молодежи Подмосковья - особенно тем, кто пойдет голосовать впервые", - написал Андрей Воробьев в своем аккаунте в Instagram. Для него также не составило труда отжаться 18 раз.

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