В Подмосковье поезд сбил автомобиль, выехавший на пути

На Савеловском направлении Московской железной дороги поезд сбил легковой автомобиль, выехавший на железнодорожные пути, сообщает пресс-служба МЖД.

ДТП случилось на перегоне между станциями Каналстрой - Вербилки. На регулируемый переезд, где исправно работала и световая, и звуковая сигнализации, внезапно выехал легковой автомобиль, водитель которого грубо нарушил правила дорожного движения. Машинист электропоезда, следовавшего по маршруту Москва - Савелово, применил экстренное торможение, но избежать столкновения не удалось. Автомобиль отбросило в кювет. По предварительной информации, в электричке никто не пострадал. Водитель и пассажир сбитого автомобиля также живы.