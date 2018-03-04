В Саратове отравилась газом семья с тремя маленькими детьми

В Саратове отравилась газом многодетная семья. По данным прокуратуры области, утром в воскресенье в доме по Вишневому проезду в Ленинском районе города были обнаружены тела 30-летней женщины и ее пятилетнего сына. По предварительной информации, причиной смерти могло стать отравление угарным газом.

В квартире находились еще две маленьких девочки, к счастью, они спали в соседней комнате и не пострадали.

Как сообщили в областном управлении СК, с заявлением в правоохранительные органы обратился муж погибшей женщины.

- По предварительным данным, семья, в которой произошла трагедия, на профилактических учетах не состояла, - уточнила пресс-секретарь областного управления Екатерина Котлова.

Сейчас по факту случившегося проводится доследственная проверка.