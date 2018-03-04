В Омске после прорыва трубы вода затопила центральную улицу

В Омске из-за прорыва водопровода затопило улицу Герцена, от водо- и теплоснабжения пришлось отключить около ста домов.

Как сообщает ТАСС, коммунальная авария произошла около восьми утра по местному времени. Ее последствия планируется устранить в течение дня. Пять бригад коммунальщиков работают на месте аварии, дорожные службы борются со льдом, который образовался на проезжей части из-за выброса воды на поверхность.

Дома планируется подключить к теплу и воде в ближайшее время, задействованы резервные источники.