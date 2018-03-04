В Ингушетии учебники по истории перепечатают из-за ошибок

Власти Ингушетии намерены к следующему учебному года выпустить новые учебники по истории региона. Об этом накануне сообщил глава региона Юнус-Бек Евкуров в своем Instagram.

- В пособии было много ошибок - убедился, насколько халатно отнеслись к его составлению, - отметил Евкуров. - К следующему учебному году будут выпущены новые учебники с учетом исправлений.

Напомним, разработка комплекта учебников по истории Ингушетии началась в 2015 году. Учебное пособие писали специалисты министерства образования региона, сотрудники Ингушского НИИ им. Чаха Ахриева, Института повышения квалификации Ингушетии, историки и этнографы. Книги были составлены так, чтобы дать детям не только общее представлении об истории республики, но и дать больше информации о местной культуре, искусстве и архитектуре.

Издания были предназначены для пятых-десятых классов, в прошлом году книги поступили в местные школы. Однако во время работы выяснилось, что в них допущено много опечаток, стилистических и прочих неточностей.