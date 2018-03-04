Скончался бывший вице-мэр Екатеринбурга

В Екатеринбурге скончался бывший вице-мэр города. Как сообщает пресс-служба мэрии, Евгений Липович ушел из жизни сегодня, 4 марта. В январе ему исполнилось 60 лет.

- Глава Администрации города Екатеринбурга Александр Якоб и его команда выражают соболезнования родным и близким Евгения Липовича в связи с его кончиной, - говорится в сообщении.

Евгений Липович родился в Приморском крае, окончил Уральский политехнический институт по специальности "инженер-механик", работал в Орске на комбинате "Южуралникель", служил в Советской Армии. С конца 1980-х годов работал на заводе керамических изделий Свердловска, а затем и Екатеринбурга. С 1994 по 2007 год Липович был генеральным директором завода керамических изделий и президентом ассоциации строителей Екатеринбурга.

С 2007 года Липович работал в администрации города, курируя вопросы благоустройства, транспорта и экологии. Он завершил свою карьеру в мэрии уральской столицы в феврале 2017 года.