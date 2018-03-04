В полиции Челябинска после приступа эпилепсии умер мужчина

Следственный комитет РФ по Челябинской области проводит доследственную проверку по факту смерти мужчины в отделении полиции Тракторозаводского района Челябинска.

Как сообщает пресс-служба СК, труп 54-летнего местного жителя был обнаружен в отделе полиции вечером 2 марта.

"При осмотре тела признаков, указывающих на криминальный характер смерти, не обнаружено", - значится в сообщении.

По предварительным данным, накануне мужчина был доставлен в полицию после ссоры с женой. С него взяли объяснения, составили административный протокол и опустили домой. На другой день он вернулся, чтобы узнать результаты проверки. В это время у него произошел приступ, эпилепсии. Возможно, именно он стал причиной смерти.

"В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, будет проведено судебно-медицинское исследование. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - сообщают в СК.