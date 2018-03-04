Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)
04.03.2018,  
12:55
Текст: Николай Грищенко

Российский стелс Cу-57 не уступит аналогами из США и Китая

Опытно-боевая эксплуатация российских истребителей пятого поколения Су-57 в Сирии взбудоражила американских военных. Зарубежные СМИ пытаются сравнить новейший стелс-самолет России с аналогами из США и Китая.

Американский военный эксперт, научный сотрудник при Международном научном центре имени Вудро Вильсона Майкл Кофман считает, что Су-57 очень перспективный самолет, хотя он уступает по радиолокационной заметности американским F-22 и F-35. При этом, по словам эксперта, цена российского истребителя значительно ниже, чем у американских самолетов.

Шойгу рассказал о результатах испытаний Су-57 в Сирии

Зато, как цитирует эксперта портал Business Insider, Су-57 обладает хорошими летными качествами. Тем более, что скоро Су-57 получит новые двигатели, которые уравняют его возможности с американскими F-22 и F-35.

"В плане маневренности российские самолеты всегда показывают очень хорошие результаты", - заявил Майкл Кофман.

Прямым конкурентом российского Су-57 он назвал китайский истребитель пятого поколения J-20. Тем не менее, по мнению Кофмана, несмотря на ряд достоинств, J-20 уступает Су-57, поскольку двигатели китайской машины - это варианты более старых российских.

- Я подозреваю, что J-20, вероятно, имеет более хорошее бортовое оборудование и программное обеспечение, но, как всегда, у него конструктивно ужасные двигатели. Образцы их авиационной техники созданы на основе древних российских двигателей, потому что китайцы не могут сделать двигатель,- считает Кофман.

Кроме того, ученый усомнился в радиолокационной малозаметности китайского J-20 из-за его больших размеров и особенностей конструкции.

Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
США
Фото: Григорий Сысоев/ РИА Новости
Россия завершила испытание ядерной энергоустановки для ракет 03.03.2018
В США признали победу России в Сирии 03.03.2018
Шойгу: Современное оружие России делает американскую ПРО "дырявой" 01.03.2018
самолеты
Фото: Россия 1/youtube.com
Противоракетная оборона США потеряла смысл 03.03.2018
Секреты Су-57 собрали на видео 02.03.2018
Легендарный МиГ-31 благодаря "Кинжалу" обретет новое качество 02.03.2018