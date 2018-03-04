Спецпредставитель президента Южной Кореи вылетит в Пхеньян 5 марта

В администрации президента Южной Кореи подтвердили появившиеся в СМИ сообщения о направлении в Пхеньян делегации во главе со спецпредставителем президента Мун Чжэ Ина. После возвращения из столицы КНДР посланник также направится в Вашингтон, чтобы попытаться убедить США и Северную Корею сесть за стол переговоров.

Напомним, что с начала этого года в межкорейских отношениях наблюдается резкое потепление. КНДР приняла участие в зимней Олимпиаде-2018 в южнокорейском Пхенчхане, а на церемониях открытия и закрытия Игр присутствовали высокопоставленные делегации Северной Кореи. Кроме того, в начале Олимпиады президент РК Мун Чжэ Ин встретился с младшей сестрой Ким Чен Ына Ким Ё Чжон, которая выполнила роль спецпосланника брата. Она передала Муну официальное приглашение от Ким Чен Ына посетить КНДР. В качестве ответного шага руководство Юга решило направить в Пхеньян спецпредставителя президента РК для проведения дальнейших консультаций.

Сегодня в ходе брифинга для журналистов пресс-секретарь президента Республики Корея (РК) Юн Ён Чхан в общем подтвердил ранее озвученную в СМИ информацию, уточнив лишь некоторые детали. "Президента Мун решил направить в Северную Корею специальную делегацию во главе с начальником Управления безопасности администрации президента Чон Ы Ёном, который будет в статусе спецпредставителя президента РК", - заявил Юн, отметив, что визит является ответом на посещение Юга младшей сестрой Ким Чен Ына Ким Ё Чжон, которая тогда также была в роли спецпредставителя лидера КНДР.

Было также сказано, что делегация будет в целом состоять из 10 человек, из которых пятеро - непосредственно члены делегации, а остальные пятеро - помощники и секретари. Помимо Чона в состав делегации вошел также директор Национальной Разведывательной Службы РК Со Хун, второй заместитель директора НРС Ким Сан Гюн, начальник Управления администрации президента по политическому управлению Юн Гон Ён и заместитель министра объединения РК Чхон Хэ Сон. Напомним, что ранее СМИ сообщили, что спецпредставителей будет двое - Чон Ы Ён и глава НРС Со Хун, но, как оказалось в итоге, директор разведки полетит на правах обычного члена делегации.

Стало известно, что делегация пробудет в Северной Корее два дня и вылетит спецбортом уже завтра 5 марта во второй половине дня. Либо в этот же день либо на следующий должна состояться встреча спецпосланника президента РК с лидером КНДР Ким Чен Ыном, в ходе которой Киму будет передано личное письмо от президента РК Мун Чжэ Ина. Возвращение запланировано также самолетом во вечером 6 марта.

Основными темами консультаций заявлены денуклеаризация Корейского полуострова, создание условий для диалога между США и КНДР, а также активизация межкорейских отношений. Также скорее всего будет обсуждаться и вопрос о визите Мун Чжэ Ина в Пхеньян, куда его ранее официально пригласил Ким Чен Ын.

Как отмечают эксперты, южнокорейский президент через своего спецпредставителя попытается убедить Ким Чен Ына согласиться на переговоры с США по вопросу отказа КНДР от ядерного оружия. Начало этих консультаций даст возможность Муну побывать в Пхеньяне и активизировать сотрудничество с КНДР, так как без "отмашки" из Вашингтона Сеул на такие серьезные шаги вряд ли сможет пойти.

Вслед за посещением Пхеньяна и после доклада Мун Чжэ Ину о результатах переговоров спецпредставитель президента РК Чон Ы Ён немедленно отправится в Вашингтон, где расскажет уже американцам о содержании беседы с Ким Чен Ыном и его окружением. Высока вероятность, что Чона примет президент США Дональд Трамп, который по поводу КНДР делает весьма противоречивые заявления, то угрожая превентивными ударами, то не исключая возможности личной встречи и переговоров тет-а-тет с Ким Чен Ыном.