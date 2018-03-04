В Музее архитектуры имени А.В. Щусева показывают "Сокровища Пальмиры"

Во флигеле "Руина" Музея архитектуры имени А.В. Щусева можно увидеть "Сокровища Пальмиры".

Нет, знаменитый 15-тонный Таможенный тариф, высеченный в камне на двух языках, как и тессеры (жетоны с изображениями, по которым проходили театральные представления), остались в Государственном Эрмитаже, в галерее, посвященной Пальмире. В Москве же представлены гравюры XVIII века из Эрмитажа и Музея архитектуры, современные рисунки и фотографии архитекторов, фотографии, сделанные в XIX веке археологами из фондов Института истории материальной культуры РАН.

А рядом - учебник "Истории Древнего мира" для пятого класса, издания 1980 года. Тот самый, где на обложке цветная фотография арки храма Солнца, которую запечатлел своим резцом Георг Бальтазар Пробст на гравюре 1770 года.

Странно думать, что этого хрестоматийного вида теперь нет. Полное представление о том, каким разрушениям подвергся памятник, дважды захваченный подразделениями ДАИШ (запрещено в России) и дважды отбитый правительственными войсками Сирии, можно увидеть на третьем этаже. Там видеосъемка, произведенная с дрона после того, как в 2016 году город был первый раз отбит у ДАИШ. Ученые и археологи с помощью военных топографов сделали высокоточную съемку древних памятников, которая зафиксировала не только следы недавних разрушений, но и следы свежих раскопок. Варварство и коммерческий интерес к древним раритетам, которые можно продать на черном рынке, похоже, вполне уживаются. В декабре войска ДАИШ снова захватили город, а 2 марта 2017 года он был освобожден от боевиков второй раз.

Собственно выставка строится на контрасте между тем образом древнего города, который запечатлен в гравюрах XVIII века, и теми "руинами руин", которые остались от него в 2016-м. С одной стороны - романтическое представление о сказочно-великолепных "развалинах Пальмиры, увидеть которые остается уделом немногих счастливцев" (Б. Фармаковский), с другой - бесстрастная оптика дрона, облетающего старый город и укрупняющего некоторые объекты, словно это марсианский пейзаж, а не город, существующий на Земле почти сорок веков.

Между ними - два этажа флигеля "Руины".

И - зазор, оставляющий вопрос: что делать, как восстанавливать Пальмиру и каким образом. Как известно, в ноябре 2017 года в рамках VI Санкт-Петербургского международного культурного форума специалисты Института истории материальной культуры РАН (ИИМК РАН) передали Сирии трехмерную модель современного состояния Пальмиры. Сделанная по новым технологиям, она позволит запустить проект возрождения древнего города.

Но даже при наличии модели остаются вопросы не только о методологии, но и о принципах реставрации.

Об этом размышляет Михаил Пиотровский, директор Государственного Эрмитажа:

"Конечно, никто не собирается создавать новоделы. В ближневосточной археологии есть правило реставрации: здание можно восстановить, если 90 процентов камней есть. У сирийцев есть как раз этот опыт. Если камни есть, известно, где они были, их можно поднять обратно - это нормально. Пристроить можно только 2-3 камня...

Очень важно, чтобы при обсуждении и работе над возрождением Пальмиры были учтены и новые технологии, и новейшие принципы реставрации. Есть возможность все серьезно обсудить и провести необходимые технические и научные исследования".