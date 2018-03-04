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04.03.2018,  
12:27
Текст: Руслан Мельников

В России появится новый колесный танк на платформе "Бумеранг"

Новый танк на колесной базе может появиться в России уже в ближайшее время.
Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости
Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

О планах создания такого танка на восьмиколесной платформе "Бумеранг" сообщил телеканалу "Звезда" генеральный директор российской Военно-промышленной компании Александр Красовицкий. При этом он подчеркнул, что подобная бронетехника станет своеобразным ноу-хау.

Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости
БТР "Бумеранг" по огневой мощи не уступит колесной БМП

Напомним, "Бумеранг" является новой унифицированная колесной платформой средней весовой категории. На ее базе уже созданы БТР К-16 и БМП К-17, отличающиеся в первую очередь боевыми модулями.

Ранее сообщалось, что на БМП К-17 впервые в мире будут серийно устанавливать комплекс активной защиты. Также появилась информация об интерьере этой новейшей российской боевой машины пехоты на платформе "Бумеранг".

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